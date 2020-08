Mattia, il paziente 1 di Codogno in posa con la famiglia: "Viva l'Italia" (Di lunedì 31 agosto 2020) Ricordate Mattia Maestri, l'uomo di Codogno a cui per primo in Italia è stato diagnosticato il coronavirus a fine febbraio? Eccolo in posa con moglie e figlia in una foto che campeggia sulla vetrina dell'erboristeria di famiglia a Castelpusterlengo, nel Lodigiano, dove è stato indetto un concorso tra negozi allestiti con le vetrine più belle. "Noi che abbiamo avuto la forza di ripartire... voi clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi. A voi il nostro grazie e... Viva l'Italia!" è il messaggio firmato 'Mattia, Valentina e Giulia'. La moglie di Mattia, contagiata anche lei dal virus proprio nella fase finale della gravidanza, gestisce l'erboristeria "Madre Natura" dove ... Leggi su iltempo

