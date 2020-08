Maltempo, esondano Adige e Isarco (Di lunedì 31 agosto 2020) Nubifragi e grandinate: allerta meteo in 13 regioni. Arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio, gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Costantemente monitorato l'Adige, esondato ieri a Egna ma attualmente sotto controllo. Il video del fiume all'altezza di Verona Piena Dervio fiume Varrone alluvione video Piena Po None Attraversa fiume in piena con macchina None Leggi su panorama

Agenzia_Italia : Esondano l'Adige e l'Isarco, chiuse ferroviaria e autostrada del Brennero - RaiNews : Chiusa la linea ferroviaria e l'autostrada del Brennero. Oggi allerta per Alto Adige, Veneto e Lazio - TgLa7 : I nubifragi sferzano il #Nord. Esondano #Adige e #Isarco, chiusa l' #Autobrennero. Massa: due ragazze morte in un c… - Maximofivestar : RT @Area51cinqueuno: Esondano Adige e Isarco Marina di Massa, albero su una tenda: morte due sorelle di 3 e 14 anni Maltempo Veneto, la t… - TommyBrain : Sputnik:Maltempo al Nord Italia, esondano l’Isarco e l’Adige, disagi in autostrada -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo esondano Maltempo, esondano Adige e Isarco: Autobrennero e ferrovia chiuse. Allerta anche nel Lazio Il Messaggero Maltempo, Nord in ginocchio: esondano Adige e Isarco, chiusa Autobrennero

(Teleborsa) - Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia provocando quella che il Presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria "devastazione", in cui si iniziano a contar ...

ADIGE ESONDATO, AUTOBRENNERO CHIUSA/ Video: Isarco esce dagli argini a Chiusa

di Silvana Palazzo). MALTEMPO BOLZANO, ESONDANO FIUMI ISARCO E ADIGE. L’ondata di maltempo al Nord Italia non accenna a fermarsi e nel pomeriggio di oggi si è registrata l’esondazione del fiume Isarco ...

(Teleborsa) - Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia provocando quella che il Presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria "devastazione", in cui si iniziano a contar ...di Silvana Palazzo). MALTEMPO BOLZANO, ESONDANO FIUMI ISARCO E ADIGE. L’ondata di maltempo al Nord Italia non accenna a fermarsi e nel pomeriggio di oggi si è registrata l’esondazione del fiume Isarco ...