L’ora della verità, dove vedere in tv e in streaming la nuova serie tv (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ora della verità, dove vedere in tv e in streaming la nuova serie tv L’ora della verità è una serie tv dalle sfumature noir che arriva in prima serata su Canale 5. Nel cast vediamo Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. La storia narrata è quella di Clotilde, una donna che a 15 anni ha subito un grave incidente nel quale hanno perso la vita mamma, padre e figlio. Venticinque anni dopo, Clotilde scopre invece un’amara verità: sua madre forse è viva e in tutto quel tempo non l’ha mai cercata. La serie tv è stata diffusa dapprima in Francia, dove ha ottenuto un discreto successo in termini d’ascolto, e poi è arrivata in ... Leggi su tpi

