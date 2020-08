Lady D, uno spirito libero davanti agli occhi crudeli del mondo (Di lunedì 31 agosto 2020) “Io non seguo il libro delle regole. Io mi faccio guidare dal cuore, non dalla testa”. Diceva spesso così Lady D., scomparsa il 31 agosto di ventitré anni fa. Lo diceva perché lei – che aveva fatto del suo spirito libero l’unica bandiera da inseguire e da proteggere, in modo molto diverso dalle nuore – aveva elaborato un protocollo personale che si dimostra oggi più contemporaneo che mai.Lei, che si sentiva sempre inadeguata, come non smetteva di ripetere, in realtà era capace di mettere a proprio agio gli altri. E lo faceva con una forza comunicativa dirompente e antesignana, molto più reale dei vari instagrammer che, pur filmando e condividendo ogni momento della propria vita, non trasmettono che poco, o nulla.Ne era capace perché aveva annullato le ... Leggi su huffingtonpost

