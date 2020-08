La rivoluzione incompiuta di Franco Basaglia (Di lunedì 31 agosto 2020) (Articolo di Ezio Maria Izzo, Psichiatra e Psicoanalista con Funzioni di Training della Società Psicoanalitica Italiana) Nell’intera Europa e anche negli Usa, il nome di Franco Basaglia, oggi a 40 anni dalla sua scomparsa, e nei decenni che verranno, sarà ricordato non solo per il suo impegno di psichiatra sociale e politico, ma anche per la vasta visione filosofica che egli aveva. Il suo pensiero, legato a quello di Husserl e Merleau-Ponty, fu anche influenzato dalla nuova psicologia di Sigmund Freud . L’impegno di tutta la sua vita fu legato alla crescente problematica manicomiale che i grandi anatomo-patologi tedeschi avevano indirettamente creato, portando all’emarginazione sociale quelle sfortunate persone che, non solo perché malate, ma anche e soprattutto perché ultimi nella scala sociale, erano ... Leggi su huffingtonpost

