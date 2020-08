La ricetta originale della madeleine: un classico in tutti i sensi (Di lunedì 31 agosto 2020) . Oggi parliamo di un dolcetto francese che è anche, a pieno titolo, un topos della grande letteratura di inizio Novecento, dato che è dall’assaggio di una madeleine che Marcel Proust fa partire il suo monumentale viaggio in sette volumi (quelli della prima edizione) “Alla ricerca del tempo perduto”. Un viaggio nella memoria innescato dal sapore e dall’odore di una umilissima madeleine. Come nella migliore tradizione d’Oltralpe, le madeleine sono dolci eleganti e belli. Si possono aromatizzare in molti modi diversi: al limone, alla mandorla, all’arancia, al caffè e così via. Il loro “segreto” è nello shock termico tra impasto freddo e forno rovente. La cosa migliore è preparare l’impasto la sera prima, ma ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : ricetta originale Cecina o torta di ceci: la ricetta originale toscana CheDonna.it Cecina o torta di ceci: la ricetta originale toscana

La cecina o farinata di ceci è una torta salata molto bassa a base di farina di ceci. Scopriamo la ricetta originale toscana. La Cecina o torta di ceci è una torta salata molto bassa a base di farina ...

Così Spam è diventato uno dei marchi americani più iconici di sempre

Sebbene potreste pensare a Spam come ad una semplice carne in scatola, è in realtà una delle più grandi storie di affari di successo di tutti i tempi: poiché del prodotto a base di carne di maiale lan ...

