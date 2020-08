Kkr: cede Epicor Software a società private equity Cd&R (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Il fondo KKr cede la società Epicor Software Copr per 4,7 miliardi di dollari alla società di private equity Clayton, Dubilier & Rice. Lo rende noto Kkr dopo la firma dell'accordo definitivo con Cd&R. Kkr nel luglio del 2016 aveva comprato Epicor per 3,3 miliardi di dollari a Apax Partners. L'operazione questa valuta sarebbe valutata intorno ai 4,7 mld di dollari. Leggi su liberoquotidiano

