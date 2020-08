Inter, in arrivo Hakimi e Nainggolan: quando saranno a Milano (Di lunedì 31 agosto 2020) Achraf Hakimi e Radja Nainggolan faranno ritorno a Milano nella giornata di domani: il punto in casa Inter L’Inter accoglierà nella giornata di domani Achraf Hakimi e Radja Nainggolan, i quali si sottoporranno ai tamponi e inizieranno gli allenamenti con la squadra di Antonio Conte. Il terzino marocchino, acquistato dal Real Madrid, ha fatto sapere tramite Instagram di essere in viaggio verso Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Quello che si è tenuto oggi è un Consiglio Federale che ha dato certezze ad un mondo, quello dello sport, ancora spaesato ed impaurito dalla pandemia. In ballo tanti temi delicati tra cui spicca quell ...

Cagliari, Giulini: “Nainggolan? L’Inter ci aiuti”

Giulini e gli uomini di mercato del Cagliari lavorano per mettere nelle mani del nuovo arrivato, Eusebio Di Francesco, una squadra competitiva per la prossima stagione. Nell'annata 2019/2020 ...

