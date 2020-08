Incendi in Sicilia, Musumeci “vicini a comunità colpite” (Di lunedì 31 agosto 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Che i piromani siano criminali senza scrupoli è noto. Che troppo spesso la facciano franca, pure. Che quando vengono presi dovrebbero ricevere ben altre pene, lo pensiamo tutti. Ma di questo parleremo in un altro momento. Ora voglio dire grazie a tutti coloro che si sono impegnati in queste ore ed hanno spento decine di focolai, salvaguardando centinaia di famiglie”. Così, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito agli Incendi che hanno mandato in fumo ettari di boschi e macchia mediterranea nell'Isola. “Hanno operato – aggiunge il Governatore – il nostro Corpo forestale, il dipartimento della protezione civile, centinaia di operatori forestali e volontari di protezione civile, il corpo nazionale dei vigili del ... Leggi su iltempo

