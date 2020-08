Il titolare del Sottovento dall’ospedale: “Errore aprire discoteche. Colpa della gente” (Di lunedì 31 agosto 2020) È stato ricoverato per covid-19, lui come altri dipendenti e gestori dei locali sardi. Ora Walter Valloni, titolare del Sottovento, parla al telefono con l’Ansa dal letto dell’ospedale di Sassari, dove è ricoverato. “aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La Colpa non è dei gestori dei locali, non c’erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per sé e per gli altri, aveva ragione Solinas a chiedere il passaporto sanitario per chi arrivava in Sardegna”. Locale frequentato da numerosi vip, lo scorso agosto sono passati al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Prima il sequestro dell'azienda modello di raccolta delle fragole poi le intercettazioni del titolare della StraBer… - TheFallenGiant : Ricordo perfettamente i vostri tweet dove a causa degli infortuni non riuscivate a vederr il trio del centrocampo t… - Noovyis : (Il titolare del Sottovento dall’ospedale: “Errore aprire discoteche. Colpa della gente”) Playhitmusic - - Dan909dan : RT @mr9_88: Per sestri levante kante titolare nella nazionale campione del mondo e capitano del Chelsea non vale 50 milioni, ma sbordella c… - mr9_88 : Per sestri levante kante titolare nella nazionale campione del mondo e capitano del Chelsea non vale 50 milioni, ma… -