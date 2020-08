Il fronte del sì al referendum è un deserto (Di lunedì 31 agosto 2020) Nessun incontro pubblico, comitati locali che si contano sulle dita di una mano. I favorevoli alla riforma che non rispondono a un partito procedono zitti e muti verso l'appuntamento delle urne Leggi su espresso.repubblica

In un video della Guardia Costiera e di Finanza i primi drammatici momenti successivi all’incendio che ha divorato un veliero a motore e che ha provocato la morte di tre migranti e il ferimento di alt ...

