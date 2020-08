CS FVG Orchestra inaugura Mittelfest, sabato 5 settembre 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) A inaugurare gli appuntamenti musicali di Mittelfest 2020, il festival di cultura della Mitteleuropa in calendario a Cividale del Friuli dal 5 al 13 settembre, dedicato quest’anno al tema all’empatia, sarà il concerto della Fvg Orchestra dal titolo “Per un mondo nuovo”. Nel primo giorno della grande manifestazione di respiro internazionale, fa sapere la direzione artistica dell’Orchestra, “è parso doveroso condividere con la città longobarda un momento di omaggio alle vittime della pandemia, ma anche l’auspicio, appunto, di un mondo nuovo“. Per l’occasione, la compagine, diretta dal Maestro Filippo Maria Bressan, sarà accompagnata dal Coro del Friuli ... Leggi su udine20

