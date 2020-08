Covid, muore 57enne nel Napoletano. Contagiati anche tre giovanissimi (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Coronavirus torna a fare paura a Napoli, non solo per l’aumento dei contagi che, da qualche giorno, sta interessando tutta la Campania, ma anche per i decessi in poche ore. Un 57enne di Castellammare di Stabia è morto nell’ospedale Covid di Maddaloni. Positivo al virus, il suo cuore ha smesso di battere a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Lo rende noto il primo cittadino Gaetano Cimmino che informa i cittadini di altre 3 persone contagiate in città. “Dall’Asl arriva oggi anche la notizia di altri 3 cittadini Contagiati: si tratta di un 29enne, di una 19enne e di una 26enne che si trovano invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dopo l’esito positivo del tampone. A tutti loro auguro di guarire ... Leggi su anteprima24

