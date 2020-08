Cos’è la rete unica in fibra, il progetto per non lasciare indietro l’Italia nella corsa al digitale (Di lunedì 31 agosto 2020) Diciannove milioni. È la stima, secondo Agcom, del numero di linee che ci sono in Italia per connettersi a internet. Un gomitolo che si ingarbuglia ancora di più quando si va a vedere chi le gestisce: 12,2 milioni fanno parte della rete Tim. Tutte le altre si dividono tra Vodafone, Fastweb, Wind Tre, Linkem, Eolo e Tiscali. Non solo. Queste reti non sono tutte uguali: il 44,3% è in rame, il 41,8% in rame-fibra, il 6,9% in fibra ottica e il 7,1% in fixed wireless. Ora, visto lo scenario, è chiaro che l’obiettivo di creare una rete unica in fibra ottica che possa coprire tutto il territorio italiano non è esattamente un’operazione semplice. Nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, i cda di Tim e quello di Cassa depositi e prestiti si incontrano ... Leggi su open.online

ArsilvanaLis : RT @Albergodiffuso: COS’È UN ALBERGO DIFFUSO Un AD è un albergo che non si costruisce, ma che na… - Albergodiffuso : COS’È UN ALBERGO DIFFUSO Un AD è un albergo che non si costruisce, ma ch… - JOEtb57 : RT @WomboIT: #Netiquette: che cos'è il #Galateo della #Rete - - rgmarchetto : @jacopo_iacoboni Ma certo facciamo votare al popolo la nazionalizzazione della rete HTTC. Che manco nessuno sa cos'… - radiosilvana : @Romy_kitty1 @MonEleonora @savioli_alberto @francescatotolo Sembra un buco in una rete, le persone lo usano come un… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è rete Bernabè: “Non è scontata la creazione della rete unica. Il via libera politico non basta” Rep