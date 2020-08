Bari, Università: 'Didattica mista per agevolare i fuorisede' (Di lunedì 31 agosto 2020) Bari - Non solo esami in presenza, ma anche Didattica a distanza per gli studenti pendolari. È la richiesta che gli universitari dell'associazione Link rivolgono ai rettori dell'Ateneo, Stefano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Bari Università Covid, l'Università di Bari riapre, ma sugli esami in presenza lascia decidere ai dipartimenti. Petizione degli studenti La Repubblica Bari, Università: «Didattica mista per agevolare i fuorisede»

BARI - Non solo esami in presenza, ma anche didattica a distanza per gli studenti pendolari. È la richiesta che gli universitari dell’associazione Link rivolgono ai rettori dell’Ateneo, Stefano Bronzi ...

Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi. Russia: vaccinazione da novembre

Sono più di 25 milioni le persone che hanno contratto nel mondo il coronavirus. È quanto si legge nell'ultimo bilancio della Johns Hopkins University, che parla di 25.222.709 contagi. Sono invece 846.

BARI - Non solo esami in presenza, ma anche didattica a distanza per gli studenti pendolari. È la richiesta che gli universitari dell’associazione Link rivolgono ai rettori dell’Ateneo, Stefano Bronzi ...Sono più di 25 milioni le persone che hanno contratto nel mondo il coronavirus. È quanto si legge nell'ultimo bilancio della Johns Hopkins University, che parla di 25.222.709 contagi. Sono invece 846.