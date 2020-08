Ballando senza due stelle? | di Gabriele Parpiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Può un’influencer, Selvaggia Lucarelli, fare un lungo viaggio attraverso le storie di alcune colleghe che in Sardegna hanno preso il Covid, percularle, e raccontando le loro disavventure, innesca, senza saperlo, un’inchiesta seria? Si, può succedere. Ed è successo. Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, in questi giorni ha dato vita a un suo personalissimo one girl show su Instagram, raccontando le disavventure di influencer vari ed eventuali che hanno contratto il Covid in Sardegna. Un elenco dettagliatissimo di nomi e cognomi anche sconosciuti sia al grande pubblico che alla stessa Lucarelli che a volte si è persino domandata: “Ma questo chi è?”, dove non c’era la volontà di dare parole di conforto, ma solo estreme e le solite prese in giro contro ... Leggi su giornalettismo

mattdm12 : RT @Javiscon1: Se #LadyGaga può starsene ai #VMAs tutto il tempo con la mascherina, cantando, ballando, cambiando abito (e comunque risulta… - AdrianoAnania1 : RT @Javiscon1: Se #LadyGaga può starsene ai #VMAs tutto il tempo con la mascherina, cantando, ballando, cambiando abito (e comunque risulta… - bianca_log : RT @Javiscon1: Se #LadyGaga può starsene ai #VMAs tutto il tempo con la mascherina, cantando, ballando, cambiando abito (e comunque risulta… - Javiscon1 : Se #LadyGaga può starsene ai #VMAs tutto il tempo con la mascherina, cantando, ballando, cambiando abito (e comunqu… - Erafoarf : @LegaSalvini Difeso la patria mangiando come un bimbo di 15 anni? Ballando al Papeete? O girando per l'Italia senza mascherina? -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando senza Ballando con le stelle e il rischio di perderne due | di Gabriele Parpiglia Giornalettismo "La Cicciolina mi fa un baffo", Belen Rodriguez senza freni sui social

Dall'austerity di Ibiza al divertimento sfrenato a Capri. Belen Rodriguez sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle il brutto periodo legato alla separazione dal marito Stefano De Martino. N ...

Testaccio, blitz nel locale a luci rosse

Cento euro più consumazione per gli uomini soli, quaranta per le coppie, con due cocktail compresi nel prezzo, dieci per le donne non accompagnate. Il listino era chiaro, come anche la differenza da p ...

Dall'austerity di Ibiza al divertimento sfrenato a Capri. Belen Rodriguez sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle il brutto periodo legato alla separazione dal marito Stefano De Martino. N ...Cento euro più consumazione per gli uomini soli, quaranta per le coppie, con due cocktail compresi nel prezzo, dieci per le donne non accompagnate. Il listino era chiaro, come anche la differenza da p ...