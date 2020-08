Aurora Ramazzotti, il piccolo incidente preoccupa: “Solo per voi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Aurora Ramazzotti continua a lasciare senza parole il suo immenso pubblico grazie alle sue stories, ma questa volta mostra un piccolo incidente: “Solo per voi” Aurora Ramazzotti, Fonte foto: Instagram (@therealAuroragram)Aurora Ramazzotti continua a far sorridere tutti con i suoi tanti scatti e le sue stories sempre molto divertenti ed interessanti. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Los Hervideros, nota costa vulcanica spagnola, insieme al suo fidanzato e alla sua migliore amica Sara Daniele, ritorna su Instagram con le sue solite rubrichette ed alcuni scatti. Solo pochi giorni fa, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si era mostrata in bikini e con il braccio la sua ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. - __W3ndy___ : Gigi Hadid stupenda.. Poi ci sono io come Aurora Ramazzotti ?? - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - jetbIackhowelI : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - tiquerelo : Adoro Aurora Ramazzotti e la sua rubrichetta del sabato. -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, in vacanza in Sicilia insieme con tutto il resto della famiglia ControCopertina Totti difende Chanel su Instagram: “Sono geloso”

Totti difende la figlia Chanel su Instagram e svela di essere molto geloso della figlia. L’ex calciatore della Roma è tornato a parlare della sua secondogenita dopo la foto pubblicata da Gente che ave ...

Cameron Diaz, Kendall Jenner, Giulia De Lellis: ecco chi ha ammesso di soffrire di acne!

L’acne è un problema molto diffuso e anche le celebrità non ne sono immuni: vediamo quali sono le star che hanno ammesso apertamente di soffrirne. Dalle star internazionali ai vip nostrani, sono tante ...

Totti difende la figlia Chanel su Instagram e svela di essere molto geloso della figlia. L’ex calciatore della Roma è tornato a parlare della sua secondogenita dopo la foto pubblicata da Gente che ave ...L’acne è un problema molto diffuso e anche le celebrità non ne sono immuni: vediamo quali sono le star che hanno ammesso apertamente di soffrirne. Dalle star internazionali ai vip nostrani, sono tante ...