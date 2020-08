A Testaccio è stato chiuso un locale a luci rosse per violazione delle norme anti-contagio (Di lunedì 31 agosto 2020) Promiscuità e non solo. Queste sono le scene che si sono trovate davanti agli occhi gli agenti della Polizia Municipale di Roma sabato sera, quando sono entrati in un locale a luci rosse di Monte Testaccio (nel cuore della Capitale), durante una serata particolarmente hot. Una serata organizzata e sponsorizzata attraverso pubblicità e volantini che circolavano sui social. Il tutto senza rispettare le basilari norme – valide per qualsiasi tipo di locale – anti contagio. Un sabato sera all’insegna di scambio di coppia Testaccio, tra drink, balli e inevitabile non rispetto del distanziamento sociale. LEGGI ANCHE > Primo caso Covid in una scuola: chiude un Istituto a ... Leggi su giornalettismo

