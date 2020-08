Un milione di contagi e 60mila morti: lo studio segreto sul tavolo di Palazzo Chigi dal 12 febbraio (Di domenica 30 agosto 2020) Lo studio segreto sul coronavirus sul tavolo di Palazzo Chigi: un milione di contagi e 60mila morti. ROMA – Un milione di contagi e 60mila morti. E’ questo lo studio segreto della fondazione Bruno Kessler, arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi dal 12 febbraio 2020. Come riportato da La Repubblica, il documento è arrivato in mano del premier Conte e del resto del Governo prima dello scoppio della pandemia in Italia. Numeri molto alti che potrebbero aver portato la maggioranza a optare per un lockdown completo e non solo a parti, come consigliato ... Leggi su newsmondo

Open_gol : Un milione di contagi e 60 mila morti in Italia per Coronavirus. Lo studio segreto nelle mani del governo già a m… - NewsMondo1 : Un milione di contagi e 60mila morti: lo studio segreto sul tavolo di Palazzo Chigi dal 12 febbraio… - Guglielmo_61 : RT @k_arsenale: Già al 12 febbraio, il Governo era in possesso di uno studio che prevedeva un milione di contagi Covid e di 35/60 mila mor… - lacittanews : I modelli presentati dal ricercatore Stefano Merler, della fondazione Bruno Kessler, prevedevano uno scenario con 1… - AuricchioAurora : RT @k_arsenale: Già al 12 febbraio, il Governo era in possesso di uno studio che prevedeva un milione di contagi Covid e di 35/60 mila mor… -