Stabili i nuovi contagi ma è record di test E soltanto un decesso (Di domenica 30 agosto 2020) Andrea Cuomo I casi sono 1.444, 18 in meno di venerdì Tamponi: quasi 100mila, mai così tanti I contagi calano ma di poco. I tamponi invece crescono, ma pure essi di poco. I ricoverati in terapia intensiva crescono anch'essi, ma di poco. È un normale sabato di fine estate, senza panico ma anche senza tranquillità, in attesa di quel controesodo che potrebbe riversare nelle città i contagi frutto delle vacanze che molti italiani hanno voluto trascorrere nel vecchio stile, senza pensieri e senza mascherine. Poi arriverà la ripartenza delle scuole - tema pasticciato ma alla fine pare proprio che si partirà il 14 settembre - e con essa una prevedibile nuova escalation. Sarà un settembre fatidico, di incertezze e pensieri. Ma non andiamo troppo lontano e restiamo a ieri. I ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - Anguill_S_Italy : COVID - 19 Contagi stabili, record di tamponi Sono stabili i nuovi casi di contagio nel nostro paese a fronte di qu… - DiacronicoMurra : @rubino7004 @LBaccio Solo una decerebrata poteva cambiare i comodi e collaudati banchi vecchi con i demenziali, sem… - TuttoSalerno : CORONAVIRUS - Protezione Civile, il bollettino: stabili i dati dei nuovi contagi - infoitinterno : Contagi stabili in Italia (1444). In Campania 188 nuovi casi (80 per rientri dalle vacanze) -