Napoli, spara ai due figli invalidi e ne uccide uno (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia nel quartiere napoletano di Soccavo . Un uomo di 88 anni ha sparato contro i due figli invalidi uccidendone uno. L'uomo ha esploso due colpi di pistola contro i due figli invalidi, poi ha ... Leggi su quotidiano

