Murazzi, muore dopo un tuffo notturno nel Po per rinfrescarsi (Di domenica 30 agosto 2020) La vittima è un giovane di 33 anni: si era buttato nel fiume con due amici che non sono riusciti a salvarlo Leggi su lastampa

TORINO. Si sono tuffati nel Po per rinfrescarsi nelle acque del fiume. In tre si sono gettati dalla passeggiata dei Murazzi, nel tratto tra il ponte della Gran Madre e corso Vittorio Emanuele. Avevano ...

TORINO. Si sono tuffati nel Po per rinfrescarsi nelle acque del fiume. In tre si sono gettati dalla passeggiata dei Murazzi, nel tratto tra il ponte della Gran Madre e corso Vittorio Emanuele. Avevano ...