"Lunga e insolita fila di auto blu a casa di Draghi". Dagospia, uno scenario clamoroso (Di domenica 30 agosto 2020) Cosa sta succedendo dalle parti di Mario Draghi? Dagospia sgancia la bomba. "Lunga e insolita fila di auto blu per essere un sabato di fine agosto sotto casa di Draghi ai Parioli". Bastano poche righe per scatenare una ridda di sospetti, supposizioni e scenari. Qualche giorno fa Matteo Renzi aveva avvertito a mezzo stampa il premier in carica Giuseppe Conte che a Roma si sta tornando a parlare ufficialmente di governo di unità nazionale. E in quel caso, ovviamente, il maggiore indiziato per sostituire l'avvocato foggiano, ormai indigesto a mezzo Parlamento, sarebbe proprio Draghi, rispettatissimo anche in larghe frange dell'opposizione (Forza Italia e Lega, lato Giorgetti-Zaia). "L'ex governatore di Bankitalia e della Bce - ... Leggi su liberoquotidiano

