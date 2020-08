La Boldrini difende l’Azzolina rispolverando un “classico” del suo repertorio: «Salvini è sessista» (Di domenica 30 agosto 2020) Siamo alle solite: la Boldrini difende l’Azzolina, ormai indifferentemente nel mirino di alleati di governo e delle opposizioni, rispolverando i suoi “classici di repertorio”. “Povera Lucia, vittima del sessista Salvini. E giù con anatemi contro una «politica misogina» e con previsioni sociali catastrofistiche. Come quando, in un’intervista rilasciata qualche giorno fa all’Huffington Post, l’ex presidente della Camera tuonava: «Trovo che quello che sta accadendo ai danni delle donne che hanno un ruolo nella sfera pubblica e politica di questo Paese sia molto grave. C’è il rischio che si vadano a normalizzare gli insulti violenti e sessisti che vengono indirizzati alle donne su tutte le piattaforme, ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : La Boldrini difende l’Azzolina rispolverando un “classico” del suo repertorio: «Salvini è sessista»… - MysteryFaith424 : Sono attacchi a un ministro di fatto incapace. Fosse stato un uomo sarebbe stato lo stesso. Vogliamo la parità? E a… - jonny_ma : @lauraboldrini La becera Boldrini che oggi difende il m5s è la stessa che ieri li attaccava???? ????????le poltrone fanno miracoli..?????? - anna29723176 : #faraone #lamorgese #bellanova #boldrini #conte #dimaio Complimenti per chi difende e ne è complice di questi cri… - ilestu : RT @antoniorunci: ... la boldrini difende giustamente l'azzolina dalle ingiure sul web ma si dimentica di difendere le donne aggredite e vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini difende

Il Secolo d'Italia

“Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare sulla vicenda a dir poco sconcertante di Giulio Ferrara, presidente di Cotrab Basilicata, reintegrato in servizio dopo essere stato condann ...Ricordiamo tutti le condanne delle sinistre europee e mondiali contro i muri costruiti dai governi di destra nel mondo, da quello di Orban in Ungheria per bloccare i profughi (presunti) provenienti da ...