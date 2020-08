IL FALLIMENTO DEI MEDIA DI REGIME, E IL LORO SFORZO PER COPRIRE LA VERITA’ ! (Di domenica 30 agosto 2020) Sta succedendo ormai da tempo ma ieri, il giorno della grande manifestazione di Berlino, la collusione dei MEDIA “Istituzionali” ha toccato il fondo. Adnkronos, scrive : ” Questa mattina alla manifestazione erano circa mille partecipanti diventati poi 18.000 secondo stime della polizia, che è poi intervenuta per disperdere la marcia a causa proprio della violazione delle regole igieniche.” Ma il fondo lo si tocca con il Tg di La7 che arriva addirittura a negare la manifestazione dei negazionisti del Covid.Nel video al minuto 12 : Peccato che nello stesso momento, nella coraggiosa Berlino, si stavano schierando già centinaia di migliaia di pacifici manifestanti, disposti a presidiare la città per riappropriarsi dei LORO diritti e della LORO libertà.Partecipanti da tutto il ... Leggi su databaseitalia

Fontana3Lorenzo : Il fallimento della politica di ricollocamento dei migranti, dall'Italia verso altri stati l'Europei, è una farsa c… - zazoomblog : IL FALLIMENTO DEI MEDIA DI REGIME E IL LORO SFORZO DI COPRIRE LA VERITA’ ! - #FALLIMENTO #MEDIA #REGIME #SFORZO - DatabaseItalia : Sta succedendo ormai da tempo ma ieri, il giorno della grande manifestazione di Berlino, la collusione dei Media 'I… - edocardella : @LiefLayer @CarloCalenda Se l’azienda va male dovrebbe essere interesse di tutti cercare di evitarne il fallimento,… - semeoro1 : RT @brunasaracco: Il fallimento dei #NAVIGATOR e del #RDC Lo sapevamo già, ma è bene che non si dimentichi. Dove quello che ci ha guadagn… -

Ultime Notizie dalla rete : FALLIMENTO DEI Pasquali (IV): “Reddito di Cittadinanza un fallimento. Alla Liguria serve innovazione” IVG.it Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Ora sono tristi i posti vuoti a teatro, ma abbiamo riscoperto pazienza e recite in cortile»

Il comico festeggia i quarant’anni di carriera e si racconta: il lockdown vissuto in prima persona e la visione della Milano che verrà, piste ciclabili comprese, con un occhio di riguardo allo spettac ...

I giovani che non crescono - editoriale

Viviamo tempi durissimi, e da diversi anni, non solo adesso che siamo stati colpiti pure da un virus biblico. Ma usciamo da decenni differenti, molto più rilassati, goderecci, indulgenti, che dopo il ...

Il comico festeggia i quarant’anni di carriera e si racconta: il lockdown vissuto in prima persona e la visione della Milano che verrà, piste ciclabili comprese, con un occhio di riguardo allo spettac ...Viviamo tempi durissimi, e da diversi anni, non solo adesso che siamo stati colpiti pure da un virus biblico. Ma usciamo da decenni differenti, molto più rilassati, goderecci, indulgenti, che dopo il ...