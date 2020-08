Albero cade su tenda a Massa, muore anche 14enne (Di domenica 30 agosto 2020) Massa CARRARA (ITALPRESS) – E' morta in ospedale anche la 14enne, sorella della bambina di 3 anni deceduta sul colpo, ricoverata in gravissime condizioni dopo che un Albero – in seguito a una tromba d'aria – si è abbattuto sulla tenda nel campeggio dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Ferita in maniera non grave un'altra persona. Illesi i genitori.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

