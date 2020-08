Serie A femminile 2020/21, Inter-Sassuolo in tv: data, orario e streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Domenica 30 agosto alle 17:45 sarà il turno di Inter e Sassuolo scendere in campo in occasione della seconda giornata di Serie A femminile. Tutto pronto nella cornice dello Stadio Breda di Sesto San Giovanni (MI) per questa sfida da non perdere tra due delle realtà più Interessanti del panorama del calcio femminile. La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva sulla piattaforma TEAMVISION. Non è invece prevista la copertura televisiva del match. Chi sorriderà al termine dei novanta minuti tra le due formazioni? Non resta che aspettare il fischio d’inizio per scoprirlo. Leggi su sportface

