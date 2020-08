Regolamento Arsenal-Liverpool, Community Shield 2020: cosa succede in caso di pareggio (Di sabato 29 agosto 2020) Tutto pronto per Arsenal-Liverpool, Community Shield 2020: ecco il Regolamento e le indicazioni su cosa succede in caso di pareggio. E’ il consueto trofeo di inizio stagione in Inghilterra in cui si sfidano le squadre che hanno vinto, rispettivamente, la FA Cup e il campionato nella precedente annata. In caso di parità al 90′, e questa è la particolare di questo match noto fino al 2022 come Charity Shield, non si disputano i tempi supplementari, ma si calciano direttamente i rigori: lo scorso anno si andò dal dischetto dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e il Manchester City vinse contro il Liverpool grazie ai penalty immediati. Leggi su sportface

