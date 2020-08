Napoli, il Comune lancia l’Anm Schoool, nove linee di bus riservate agli studenti (Di sabato 29 agosto 2020) Il Comune di Napoli lancia l’Anm School. nove linee di bus riservate agli studenti napoletani di scuole e università cittadine, in partenza da metà settembre. Lo scrive Repubblica Napoli. Un piano bus dedicato a studenti e universitari con corse dedicate, attive da metà settembre, con l’inizio delle scuole. “Il piano prevede nove linee scolastiche dedicate senza fermate intermedie; 30 bus dedicati; 50 turni di guida al giorno; potenziamento dell’interscambio gomma-ferro per distribuire la domanda scolastica tra le diverse opportunità di trasporto“. Il quotidiano indica anche quali saranno le linee potenziate e ... Leggi su ilnapolista

