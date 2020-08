Milan, ufficiale: Brescianini in prestito all'Entella (Di sabato 29 agosto 2020) MilanO - Il Milan saluta Marco Brescianini . Il centrocampista classe 2000, prodotto del settore giovanile rossonero che ha esordito in Serie A nella stagione appena conclusa, si trasferisce a titolo ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : Ufficiale: seconda amichevole estiva per il #Milan contro il #Monza il 5 settembre a San Siro ore 20,45. Per la pri… - AntoVitiello : Ufficiale: sarà #MilanNovara la prima amichevole stagionale del Milan: calcio d'inizio alle 17.00 di mercoledì 2 settembre - NovaraChannel : ?? UFFICIALE LA SECONDA AMICHEVOLE ??? @acmilan-Novara ??? ?? Mercoledì 2 settembre ?Ore 17.00 ??Milanello ????… - Shoronpo_milan : RT @acmilan: Official Statement: Marco Brescianini ?? - milansette : AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Brescianini in prestito alla Virtus Entella -