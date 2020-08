Mandato di cattura europeo: in manette pregiudicato 51enne (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Nel pomeriggio di ieri, 28 agosto, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, hanno dato esecuzione ad un Mandato di arresto europeo, emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania, a carico di F.G, cavese di anni 51, con alcuni precedenti in materia di stupefacenti, a seguito di sentenza di condanna ad anni 4 e mesi 3 di reclusione, per reati commessi in quel Paese relativi alla produzione, vendita ed acquisto illecito di sostanze stupefacenti, del 29 luglio u.s. Gli agenti, dopo un rapido accertamento presso l’ultima abitazione in Cava de’ Tirreni del ricercato, che risultava irreperibile, ed un’attività info-investigativa negli ambienti familiari e delle ... Leggi su anteprima24

Rebecca58409127 : RT @DxZagor: Scusate: Mi dicono che la Raggi aspetta il secondo mandato? 'SI DI CATTURA' Che ne dite popolo Laziale????? - Paolo65497103 : RT @DxZagor: Scusate: Mi dicono che la Raggi aspetta il secondo mandato? 'SI DI CATTURA' Che ne dite popolo Laziale????? - Gabriel97548694 : RT @DxZagor: Scusate: Mi dicono che la Raggi aspetta il secondo mandato? 'SI DI CATTURA' Che ne dite popolo Laziale????? - fremo03893514 : RT @DxZagor: Scusate: Mi dicono che la Raggi aspetta il secondo mandato? 'SI DI CATTURA' Che ne dite popolo Laziale????? - Cavalierpadano : RT @DxZagor: Scusate: Mi dicono che la Raggi aspetta il secondo mandato? 'SI DI CATTURA' Che ne dite popolo Laziale????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mandato cattura Mandato di cattura europeo: in manette pregiudicato 51enne anteprima24.it Deve scontare 4 mesi per furto e rapina e si aggira per Albisola con in tasca arnesi da scasso: arrestata

Albisola Superiore. Sono state trovate in possesso di attrezzi da scasso e quindi denunciate, ma poiché su di lei pendeva un mandato di cattura è stata arrestata e condotta in carcere. La notte scorsa ...

Mantova, arrestato pericoloso latitante moldavo: in patria aveva stuprato una ragazzina di 15 anni

Un ragazzo moldavo classe 1994, Ion Babaianu, è stato arrestato dai carabinieri di Mantova. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Cahul (Moldavia) dopo la sent ...

Albisola Superiore. Sono state trovate in possesso di attrezzi da scasso e quindi denunciate, ma poiché su di lei pendeva un mandato di cattura è stata arrestata e condotta in carcere. La notte scorsa ...Un ragazzo moldavo classe 1994, Ion Babaianu, è stato arrestato dai carabinieri di Mantova. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Cahul (Moldavia) dopo la sent ...