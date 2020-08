Il ‘buongiornissimo Camerata’ con cui i tifosi della Lazio hanno accolto Reina (Di sabato 29 agosto 2020) I tifosi della Lazio (alcuni di loro perché, come spesso accade, non si può generalizzare) hanno accolto il neo-acquisto biancocelste Pepe Reina in grande stile. Uno striscione, dai contenuti censurabili, è stato affisso lungo un ponte che attraverso corso Francia. Su quel manifesto c’era scritto: «Saluti romani camerata Reina». Al momento, l’ex portiere di Napoli, Liverpool e Barcellona si trova ad Auronzo di Cadore insieme al resto della squadra agli ordini di Simone Inzaghi per il ritiro pre-stagione LEGGI ANCHE > Fratelli d’Italia a Fondi prima candida una persona che si definisce ‘fasciolaziale’ e poi chiede di non votarla L’immagine dello striscione dei ... Leggi su giornalettismo

