Febbre del Nilo: ricoverata un 50enne a Pavia (Di sabato 29 agosto 2020) Un caso di Febbre del Nilo si è presentato in provincia di Pavia con un paziente di 50 anni ricoverato in Rianimazione al San Matteo. E’ il primo caso di trasmissione “neuro invasivo”. Si tratterebbe di un paziente di 50 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo. A darne notizia è oggi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

