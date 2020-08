Diritti TV serie A, arrivano due maxi offerte: si deciderà il 9 settembre (Di sabato 29 agosto 2020) Diritti TV serie A, arrivano due maxi offerte: il futuro si deciderà il 9 settembre, ma le offerte sono elevatissime I fondi internazionali si sono mossi. La partita sui Diritti TV della serie A – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è appena iniziata. La Lega, si legge, ha ricevuto due maxi proposte da un miliardo e mezzo di euro. La prima proposta è arrivata dalla cordata composta da Cvc, Advent e Fsi, la seconda da Bain. Il futuro verrà deciso il 9 settembre in assemblea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

