Ammazza il padre con 23 coltellate: in manette ventenne (Di sabato 29 agosto 2020) Tragedia familiare in Sicilia, in provincia di Messina: un giovane di 20 anni ha ucciso il padre con oltre 20 coltellate. La probabile causa è la presenza di una nuova compagna accanto al genitore. Ha ucciso il padre a coltellate nel sonno. È accaduto la notte scorsa a Spadafora (Messina): poco dopo le 4 a seguito di una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tragedia familiare in Sicilia, in provincia di Messina: un giovane di 20 anni ha ucciso il padre con oltre 20 coltellate. La probabile causa è la presenza di una nuova compagna accanto al genitore. Ha ...

In particolare nel cuore della notte, armato di un coltello, il giovane ha aggredito nel sonno il padre colpendolo con alcuni fendenti. Nella circostanza la vittima ha provato a difendersi ingaggiando ...

