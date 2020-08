Turchia, chiedeva un processo equo: l'attivista Ebru Timtik muore dopo 238 giorni di sciopero della fame (Di venerdì 28 agosto 2020) Era in sciopero della fame da 238 giorni perché voleva un processo equo , dopo una condanna a 13 anni di reclusione per 'appartenenza a un'organizzazione criminale' considerata 'terroristica', ed era ... Leggi su tgcom24.mediaset

RadioRadicale : #Turchia: è morta ieri l'avvocatesssa #EbruTimtik dopo 238 giorni di sciopero della fame. Chiedeva solo un proces… - MediasetTgcom24 : Turchia, chiedeva un processo equo: l'attivista Ebru Timtik muore dopo 238 giorni di sciopero della fame #turchia… - S71Fran : RT @brigitte_gio: Lei è Ebru Timtik. È morta ieri in carcere, dopo 238 giorni di sciopero della fame. Era un avvocato e quello che chiedeva… - LordOfRings69 : RT @ImolaOggi: ????Turchia: avvocatessa dei diritti umani muore in carcere per sciopero della fame. Chiedeva solo un equo processo. Il compli… - lenuccia82 : RT @RadioRadicale: #Turchia: è morta ieri l'avvocatesssa #EbruTimtik dopo 238 giorni di sciopero della fame. Chiedeva solo un processo eq… -