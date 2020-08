Spezia: lunedì il raduno, piace Rogel (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 28 AGO - E' iniziato il conto alla rovescia per il raduno dello Spezia, fissato per lunedì prossimo: in panchina sempre Vincenzo Italiano, protagonista della storica cavalcata in Serie ... Leggi su corrieredellosport

