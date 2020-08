Prima a piedi, poi in bici: grave 28enne investita 2 volte in 10 minuti (Di venerdì 28 agosto 2020) Rosa Scognamiglio La ragazza, 28 anni, è stata investita per ben 2 volte nel giro di dieci minuti. Ricoverata in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi investita da due auto nel giro di dieci minuti. Si tratta della tragica fatalità che ha coinvolto una giovane donna carpigiana, travolta mentre era a bordo della sua bicicletta nel centro di Modena. Ricoverata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi. Cosa è successo Stando a quanto si apprende da una nota del Comune di Modena, la vicenda si è consumata nella mattinata di giovedì 27 agosto, attorno alle ore 8 del mattino. La ragazza, una 28enne di Carpi, ... Leggi su ilgiornale

zazoomblog : Prima a piedi poi in bici: grave 28enne investita 2 volte in 10 minuti - #Prima #piedi #bici: #grave #28enne - NCenti : @Domenico1966Asr @AndrewMari1988 @OfficialASRoma Io ti apprezzo perché hai sempre tifato, e basta, però penso che l… - FlavioPons : @Avv_Mant @SimoneAlliva @SteffPy E comunque, a me e' stato detto proprio cosi', letteralmente. 'Devi considerarti u… - nik_dollas : RT @LucaTibaldi1: @ezarkadoula @GreekAnalyst Che ipocrita schifosa. Prima lecca i piedi di Erdogan, e poi ciancia di solidarietà per la Gre… - LucaTibaldi1 : @ezarkadoula @GreekAnalyst Che ipocrita schifosa. Prima lecca i piedi di Erdogan, e poi ciancia di solidarietà per la Grecia? -

Ultime Notizie dalla rete : Prima piedi In prima tv su Rai1 ''Tutti in piedi'' RAI - Radiotelevisione Italiana Locatelli sarebbe perfetto per la Juve, Tonali più interessante al Milan che all'Inter

Il 30 marzo pubblicavo su questa rubrica un pezzo intitolato “Juve, ecco cosa ti manca: tre soluzioni per il dopo Pjanic”. Al suo interno potevate trovare il ca ...

Scivola sulla pista in discoteca, 40mila euro di risarcimento

Uno scivolone sulla pista da ballo costato caro. Il giudice ha riconosciuto 40mila euro di risarcimento a una 64enne di Mestre che è caduta dopo aver messo il piede su un drink rovesciato a terra, fra ...

Il 30 marzo pubblicavo su questa rubrica un pezzo intitolato “Juve, ecco cosa ti manca: tre soluzioni per il dopo Pjanic”. Al suo interno potevate trovare il ca ...Uno scivolone sulla pista da ballo costato caro. Il giudice ha riconosciuto 40mila euro di risarcimento a una 64enne di Mestre che è caduta dopo aver messo il piede su un drink rovesciato a terra, fra ...