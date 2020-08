‘Miracolo Neve’, domenica strade chiuse e autobus deviati (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – A Roma domenica 30 agosto, dalle 19, per la tradizionale rievocazione del Miracolo della Neve, saranno chiuse al traffico piazza Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Liberiana, via Carlo Alberto e via Merulana (da piazza Santa Maria Maggiore a largo Brancaccio). Deviate le linee di bus. Per i lavori di manutenzione sulla rete tranviaria in viale delle Belle Arti, martedi’ 1, mercoledi’ 2 e giovedi’ 3 settembre sara’ modificata la circolazione dei tram 2 e 19. La linea 2 sara’ sostituita dai bus sull’intero percorso, la 19, proveniente da piazza dei Gerani, sara’ limitata a Valle Giulia. Leggi su romadailynews

AeroportidiRoma : RT @Turismoromaweb: Il 30 agosto torna uno degli eventi religiosi più suggestivi della tradizione romana, la rievocazione del Miracolo dell… - Gazzettadiroma : Il miracolo della Madonna della neve ai tempi del coronavirus - LennaPerel : RT @Turismoromaweb: Il 30 agosto torna uno degli eventi religiosi più suggestivi della tradizione romana, la rievocazione del Miracolo dell… - PSparlando : RT @Turismoromaweb: Il 30 agosto torna uno degli eventi religiosi più suggestivi della tradizione romana, la rievocazione del Miracolo dell… - visitorcity : RT @Turismoromaweb: Il 30 agosto torna uno degli eventi religiosi più suggestivi della tradizione romana, la rievocazione del Miracolo dell… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Miracolo Neve’