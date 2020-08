L’assegno unico per le famiglie creato, ma mancano i fondi (Di venerdì 28 agosto 2020) Arriva per le famiglie con figli a carico l’assegno unico e universale. Vale dal settimo mese di gravidanza alla maggiore età, ma si protrae, limitato, fino ai 21. È maggiorato per ogni figlio dopo il secondo. Per bambini e ragazzi disabili l’assegno è più alto, fra il 30 e il 50%, e non ha limiti di età. Si calcola in base all’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente, ma vale per tutte le categorie, anche per chi finora non riceveva nulla: serve solo avere figli. Leggi su vanityfair

