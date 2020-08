Gioele morto nell’incidente? La dichiarazione del padre rimette tutto in discussione (Di venerdì 28 agosto 2020) Daniele Mondello smentisce il fatto che il parabrezza dell'Opel Corsa si sia danneggiato nell'impatto del 3 agosto sotto la galleria della A20 Messina-Palermo. "Il parabrezza dell'auto di Viviana era già lesionato prima del 3 agosto scorso: si era rotto durante un sinistro precedente a quella data", dichiara attraverso il suo legale, l'avvocato Pietro Venuti. Proprio il vistoso danno al parabrezza, per gli inquirenti, poteva essere la prova della gravità dell'incidente andato in scena in autostrada, giustificando quindi una piccola macchia di sangue trovata sul capo del piccolo Gioele in sede di esame medico legale. Da qui l'ipotesi che il bimbo fosse morto a causa dell'incidente di cui è rimasto vittima con mamma Viviana Parisi. Un'ipotesi, evidentemente, che dopo la precisazione di Daniele Mondello dovrà trovare ... Leggi su howtodofor

