Francia, è allarme: quadruplicati i contagi. Castex: «Gli scienziati non l’avevano previsto» – Il video (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Situazione allarmante, in Francia, per la seconda ondata di casi di contagio da Coronavirus. Ed è lo stesso presidente della Repubblica a mostrare, attraverso l’organizzazione di un suo punto stampa, l’importanza delle nuove misure adottate per limitare i contagi. Emmanuel Macron, alla fine della visita in un laboratorio farmaceutico a Villeneuve-la-Garenne, si è disposto a distanza dagli altri membri del suo staff. E, nonostante ciò, tutti i presenti hanno tenuto su la mascherina. August 28, 2020 Un segnale per far digerire ai cittadini le nuove disposizioni introdotte. Da questa mattina alle 8, infatti, è stato esteso a tutta Parigi l’obbligo di indossare la mascherina. La prescrizione era in vigore soltanto nelle zone più frequentate ... Leggi su open.online

pat09_04 : RT @moneypuntoit: ?? Francia allarme Covid: record di nuovi casi, mascherina obbligatoria a Parigi ?? - moneypuntoit : ?? Francia allarme Covid: record di nuovi casi, mascherina obbligatoria a Parigi ?? - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #BOOM di #CONTAGI in #EUROPA, #FRANCIA e #GERMANIA in #ALLARME. Ecco #SITUAZIONE e #PROSPETTIVE per l… - IlMontanari : Da noi 1.411 contagi in un giorno (su oltre 94mila tamponi). Ed è allarme sociale. In #Francia se ne contano, purt… -