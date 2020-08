Costa Smeralda, la denuncia di un barman a TPI: “Sto male ma nessuno mi fa il tampone” (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ventenne ostaggio in un hotel di Porto Rotondo, la denuncia a TPI: “Sto male, ma non mi fanno il tampone” “Sto male, ma non mi fanno il tampone”: è la denuncia di Marco Piras, ventenne con molta probabilità contagiato dal Coronavirus, che da 5 giorni è ostaggio dell’hotel in cui lavora nei pressi di Porto Rotondo, in Sardegna. Originario di Orgosolo, in provincia di Nuoro, Marco Piras ha raccontato la sua vicenda sul suo profilo Instagram, che in breve tempo è diventata virale sui social. Contattato da TPI, il giovane ha confermato di essere ancora in attesa di essere sottoposto al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus nonostante le sue reiterate richieste. Partiamo dal principio. Come mai si trovava a Porto Rotondo?Perché lavoro come ... Leggi su tpi

marcotravaglio : DOTTORE, HO LA FILOSSERA 1) Qual è la cosa più probabile che ti può capitare se balli stretto stretto senza mascher… - RaiNews : #Coronavirus: 21 positivi nello staff del Phi Beach in Costa Smeralda - rtl1025 : ?? Chiusura anticipata anche per un altro frequentatissimo locale della Costa Smeralda: dopo il #Billionaire e il… - benvenutik : Aspetta, aspetta i twit quotidiani di Salvini sugli immigrati untori che sbarcano in Sicilia da qualche giorno son… - E__Io__Pago : RT @GiuliaCortese1: Costa Smeralda: il gestore di un locale appoggia per sbaglio il gomito alla cassa ed emette uno scontrino. Ricoverato i… -