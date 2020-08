**Coronavirus: a messa da Requiem in Duomo per vittime, atteso Mattarella** (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Alla messa da Requiem che si terrà al Duomo di Milano il prossimo 4 settembre in memoria delle vittime del Covid19 è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo fa sapere la Scala di Milano. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala saranno il 4 settembre nel Duomo di Milano, il 7 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e il 9 nel Duomo Vecchio di Brescia con Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape. E sarà il Maestro Riccardo Chailly a dirigere. "La serata del 4, a cui è atteso il Presidente della Repubblica insieme all'Arcivescovo Mario Delpini e al Sindaco Giuseppe Sala, sarà trasmessa in diretta ... Leggi su liberoquotidiano

