CdS - Rilancio per Boga: 30 mln e Ounas per convincere il Sassuolo (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli non molla Jeremie Boga. Nonostante le resistenze del Sassuolo, il club azzurro cerca di mettere pressione ai neroverdi alzando l’offerta per l’esterno per cui stravede Cristiano Giuntoli. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli non molla Jeremie Boga. Nonostante le resistenze del Sassuolo, il club azzurro cerca di mettere pressione ai neroverdi alzando l'offerta per l'esterno per cui stravede Cristiano Giuntoli.

Non bastano 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi di Kalidou Koulibaly. Ne serve un'altra, di offerta, per arrivare al difensore senegalese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.