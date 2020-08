Alaloth: Champions of The Four Kingdoms in un nuovo trailer gameplay che mostra le varie ambientazioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, il publisher All in! Games e gli sviluppatori di Gamera Interactive hanno mostrato un nuovo video gameplay durante il Gamescom Daily Show per Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, titolo ARPG creato con il supporto narrativo di Chris Avellone, lo storico sceneggiatore responsabile di titoli come Fallout: New Vegas, Alpha Protocol e Divinity: Original Sin II.Questo nuovo trailer gameplay ci consente di scoprire il mondo di Alaloth, tra cui nuovi nemici, sistema di equipaggiamento e altro. Sarà possibile scegliere fra quattro razze giocabili (umani, elfi, nani e orchi) e far parte di oltre 40 casate o clan, ognuna con la propria storia e il loro lignaggio. ... Leggi su eurogamer

