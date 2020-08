Violenze a Cava contro Salvini, Cirielli:” Punire i contestatori per tutelare la democrazia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La legge n.361 (art.99 e 100) del 1957 prevede che, a seguito degli episodi di violenza che si sono verificati ieri in occasione del comizio del Senatore Matteo Salvini a Cava de’ Tirreni, si configurino gravi reati”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare salernitano Edmondo Cirielli (FdI), che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Sono convinto che i responsabili delle sicurezza, ossia le Forze dell’ordine e in testa il Questore di Salerno, sapranno identificare e perseguire i delinquenti che volevano impedire una manifestazione elettorale. Quello che sta accadendo in Italia mette in serio pericolo la nostra democrazia. In un clima di intimidazione e violenza si vuole ... Leggi su anteprima24

