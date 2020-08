Vietri sul Mare, scatta l’arresto per l’operatore ecologico “recidivo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella tarda serata di ieri, i militari della dipendente Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare hanno arrestato in flagranza di reato per evasione F.A.R., classe ’71, vietrese nato a Cetara, operatore ecologico, pregiudicato. Il soggetto, benché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato sorpreso dai carabinieri all’interno di una pizzeria della nota località balneare. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Fuorni. Il soggetto in questione è il medesimo già arrestato e sottoposto ai domiciliari il 24 agosto, perché già in ottemperante ad un’altra misura cautelare. L'articolo Vietri sul Mare, ... Leggi su anteprima24

In manette un 49enne originario di Cetara

