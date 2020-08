Trento Film Festival 2020 al via oggi: on line la piattaforma streaming (Di giovedì 27 agosto 2020) Al via il 68. Trento Film Festival, da oggi cento Film di montagna, esplorazione e avventura disponibili sulla piattaforma di streaming. Tutti gli appassionati di cinema di montagna, avventura e esplorazione da oggi potranno esplorare la piattaforma streaming online.TrentoFestival.it e registrarsi per vedere i Film del Trento Film Festival 2020, al via oggi. Ogni Film andrà online il giorno successivo all'anteprima a Trento, per preservare la scoperta per gli spettatori in sala, e resterà disponibile per ... Leggi su movieplayer

