Traghetti, discoteche e turisti dall’estero: così la Sardegna è diventata il centro dei focolai (Di giovedì 27 agosto 2020) Sardegna isola contagiata? A rispondere sono i numeri pubblicati dall’ultimo bollettino della Protezione Civile: 429 persone attualmente positive a Covid-19, 18 sono ricoverate con sintomi e 411 sono in isolamento. Dall’inizio dell’emergenza, le vittime nell’isola sono state 134, per un totale di 1.825 casi. Un mese fa, il 24 luglio 2020 l’incremento in 24 ore era stato di 3 nuovi … L'articolo Traghetti, discoteche e turisti dall’estero: così la Sardegna è diventata il centro dei focolai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

